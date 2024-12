“Bene il decreto sui vini dealcolati. Aspetti da limare, ma si apre un nuovo mercato”

Le riflessioni di Paolo Castelletti, segretario generale Unione Italiana Vini ( Uiv). “Dobbiamo limare aspetti come la gestione degli spazi di produzione e degli scarti di produzione. Rimanendo in ambito “Ocm Vino” abbiamo consentito ai produttori di poter conservare il valore aggiunto, ma sono produzioni alternative al vino, come noi lo amiamo e lo conosciamo”. Ma tanti altri sono i dossier aperti, in Europa ed in Italia. “C’è il tema della sovrapproduzione, tra chi vuole estirpare e chi chiede la distillazione, ma attenzione a non guardare troppo al breve termine”.

