Benito al Bosco

Indirizzo: via Morice, 96

Partendo da materie prime di primissima qualità, Benito Morelli interpreta una cucina sia di terra sia di mare. Il pesce arriva da Anzio, mentre le carni provengono dall’azienda di famiglia o da produttori selezionati del posto. La cantina conta circa tremila referenze e l’ambiente è completamente immerso nel verde, in un bosco, appunto. Una cucina ormai storica, con la sala dedicata a Ugo Tognazzi che qui ha trascorso tante sere in compagnia degli amici. Alla fedeltà ai canoni della cucina laziale è dovuto il successo costante di questo locale, che riesce a riportare nel loro giusto quadro la cucina popolare e la cucina familiare. I primi piatti sono collaudati: spaghetti con vongole e orata; riso con fiori di zucca, zucchini e gamberi; paccheri con melanzane, mozzarella e funghi; riso con due diversi tipi di zucca e provola; le mezze maniche con cernia e bottarga. Anche nei secondi piatti niente “effetti speciali”, solo abbinamenti sempre rispettosi dei sapori primari: orata in crosta di zucchine; il dentice al sale; la tagliata con il balsamico e i funghi porcini.

