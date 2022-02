Beppe Severgnini: “in Italia la ristorazione non è tempo libero, è un pilastro della nostra vita”

“All’inizio degli anni Duemila al “Corriere” dissi che la cucina sarebbe diventata di moda, ed intervistai in cronaca 10 chef da 10 a 100 euro, come all’epoca era Cracco giovane. Fu una prima volta”. Così, a WineNews, Beppe Severgnini, tra i più importanti giornalisti italiani, vice direttore ed editorialista del “Corriere della Sera”, con il quale abbiamo parlato di cibo e vino come professioni e non solo come passioni di noi “Italians”, citando la sua storica rubrica. “Montanelli, Buzzati, Soldati: hanno sempre capito che dalla tavola passano tante cose”.

