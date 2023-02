Bere vino con moderazione e nella Dieta Mediterranea non aumenta il rischio di ammalarsi

La ricerca: nell’interazione con il cibo mediterraneo, il vino rosso non solo non fa male, ma può aiutare a prevenire alcune malattie. Lo ribadiscono a WineNews medici, biochimici e nutrizionisti, autori dello studio “Moderate Wine Consumption & Health: A Narrative Review”, pubblicato su “Nutrients”, come Silvana Hrelia e Marco Malaguti (Università Alma Mater Studiorum di Bologna), Laura Di Renzo (Tor Vergata di Roma), Elisabetta Bernardi (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) e Attilio Giacosa (Policlinico di Monza).

