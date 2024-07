Berlucchi, Docg Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2013

Il debutto di Palazzo Lana Extrême 2013 è avvenuto con una cena memorabile nelle sale affrescate di Palazzo Lana: una serata presentata col tema “Precious like a secret” e con un taglio al femminile voluto dalla patron Cristina Ziliani, che ha scelto le talentuose chef della Francescana Family di Lara Gilmore e Massimo Bottura per creare i piatti che hanno accompagnato, oltre al nuovo nato di casa Berlucchi, anche le annate 2008 e 2005. Arturo Ziliani ha raccontato le peculiarità della Riserva di Franciacorta dedicata all’antico palazzo di Borgonato: originariamente concepita come massima espressione del Pinot Nero, questa Riserva è prodotta in sole 10.000 bottiglie circa, utilizzando esclusivamente il mosto fiore dei Pinot Nero provenienti dai vigneti Brolo e Quindicipiò. Dopo la fermentazione in acciaio, viene effettuato un parziale affinamento di 6 mesi in barrique di rovere, cui seguono 9 anni di maturazione sui lieviti e 11 mesi in bottiglia dopo la sboccatura. Il risultato è il Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême 2013: il nuovo packaging dal design minimalista e raffinato racchiude uno spumante dal profilo di frutta gialla matura, agrumi ed eleganti note di pasticceria e miele, segnato da piacevole freschezza e tensione. Sfidando il tempo questa Riserva ambisce all’eccellenza sognata dai fondatori Guido Berlucchi e Franco Ziliani, e omaggia il grande potenziale della Franciacorta.

(Chiara Giovoni)

