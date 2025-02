Berlucchi, Docg Franciacorta Nature Blanc de Blancs ‘61 Extra Affinamento 2012

La griffe franciacortina Guido Berlucchi, uno dei marchi a cui si deve il successo della denominazione bresciana, propone la “Limited Edition Berlucchi ‘61 Nature Extra Affinamento”. Una variazione sul tema dello spumante a lungo invecchiamento, che rappresenta il culmine dei millesimati Nature 2012, sottoposti a un prolungato affinamento sui lieviti. Una collezione costituita da sole 250 confezioni contenenti tre bottiglie (‘61 Nature Blanc de Blancs, ‘61 Nature Rosé e ‘61 Nature) vendute insieme in cofanetti. I tre spumanti della Berlucchi ‘61 Nature Extra Affinamento hanno trascorso un periodo sui lieviti aggiuntivo rispetto a quello che caratterizza la linea Berlucchi ‘61 - cinque anni - arrivando ai tredici anni sur lie. Per la chiusura della bottiglia, la scelta è stata quella della “graffe” come ancoraggio del tappo in sughero, a richiamare le prime bottiglie a Metodo Classico. La versione del Blanc de Blancs ‘61 Nature Extra Affinamento 2012 - il cui vino base è in parte maturato in legno e senza essere sottoposto a fermentazione malolattica - propone un perlage fine e continuo ad anticipare profumi di pesca, agrumi, fiori di camomilla, pandispagna, miele e erbe aromatiche, con tocchi di lievito e grafite. In bocca il sorso è fragrante, incrociando un buon nerbo acido ad una carbonica ben dosata, e termina in un finale lungo e sapido, dai richiami ancora agrumati e mielati.

