Berlucchi, Docg Franciacorta Nature Extra Affinamento Berlucchi '61 2011

La griffe franciacortina Guido Berlucchi da poco propone la Limited Edition Berlucchi ‘61 Nature Extra Affinamento. Una variazione sul tema dello spumante a lungo invecchiamento, che rappresenta il culmine di tre annate significative dei millesimati Nature: 2009, 2010, 2011, sottoposte a un prolungato affinamento sui lieviti. Una collezione costituita da sole 200 bottiglie per ogni annata. I tre spumanti della Limited Edition Berlucchi ‘61 Nature Extra Affinamento hanno trascorso un periodo sui lieviti aggiuntivo rispetto a quello che caratterizza la linea Berlucchi ‘61 - cinque anni - arrivando ai tredici anni sur lie, con il degorgement operato in un’unica data, il 25 maggio 2023. Per la chiusura della bottiglia, la scelta è stata quella della “graffe” come ancoraggio del tappo in sughero, a richiamare le prime bottiglie a metodo classico. La versione 2011, oggetto del nostro assaggio - il cui vino base è in parte maturato in legno (per il 13% del taglio complessivo) e senza essere sottoposto a fermentazione malolattica - appare alla vista di un bel giallo paglierino carico con lievi sfumature ramate. Al naso si succedono profumi di frutta a polpa bianca matura, agrumi canditi e pane appena sfornato. In bocca il sorso è ampio e solido, dallo sviluppo ricco e avvolgente, segnato da buona carica acidica, terminando in un finale che alterna rimandi agrumati a tocchi di miele e frutta secca.

