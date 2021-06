Bersano, Docg Nizza Cremosina 2018

Bersano, il cui nucleo originario si trova tra Monferrato e Langhe, è una realtà produttiva capace di occupare praticamente tutti i principali areali produttivi del Piemonte. Gli ettari vitati sono 230, per una produzione complessiva di 1.300.000 bottiglie. La storia aziendale comincia nel 1907, passando dalla forte personalità di Arturo Bersano, ed oggi l’azienda è in mano a Ugo Massimelli e Biagio Soave, che ne hanno forgiato l’attuale fisionomia. La Barbera Nizza Cremosina 2018, affinata per 12 mesi in legno grande, possiede profumi fragranti di frutti rossi, accompagnati da toni affumicati. In bocca, il sorso è ampio e intenso, dai tannini solidi e dal finale persistente e lungo.

Copyright © 2000/2021