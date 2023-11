Bertani, Doc Soave Classico Vintage Edition 2022

Il marchio Bertani, che fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates, ha bisogno di ben poche presentazioni. Certo, il suo blasone, la sua storia e la sua forza nello scenario dei vini veneti sono spesso legati quasi esclusivamente all’Amarone e ai rossi di Valpolicella, ma - siamo nel 1931 - fu proprio il Soave di Bertani tra i primi vini italiani ad essere riconosciuto come “tipico e pregiato”, in quello che sarebbe diventato l’agone enoico internazionale. Maturato per 9 mesi in cemento, il Soave Vintage 2022 profuma di pesca, albicocca e pera con tocchi di fiori bianchi. In bocca, il sorso è cremoso e continuo, dal timbro sapido e dal finale persistente ancora sul frutto.

(fp)

