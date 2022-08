Bertani, Doc Soave Vintage Edition 2019

Il Soave Vintage Edition 2019 profuma di frutta matura a polpa gialla e bianca, con tocchi floreali e incursioni leggermente balsamiche a rifinitura. In bocca, il sorso è sapido e goloso, condotto da un bel ritmo, che alimenta uno sviluppo articolato e un finale dai ritorni ancora fruttati. Il marchio Bertani, che fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates, ha bisogno di poche presentazioni. Certo, la sua forza nello scenario dei vini veneti è spesso legata quasi esclusivamente all’Amarone, ma, siamo nel 1931, fu proprio il Soave di Bertani fra i primi vini italiani ad essere riconosciuto come “tipico e pregiato” in quello che sarebbe diventato l’agone enoico internazionale.

(fp)

