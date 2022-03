Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Valpantena 2019

È l'Amarone più giovane della monografia, questo Valpantena di Bertani, e ci ha convinti per freschezza e carnosità: lampone, uva spina e vaniglia, qualche accenno di violetta si propongono vivaci al naso e in bocca, dove risulta piacevole per scorrevolezza ed elegante nelle sue note balsamiche, iodate e lievemente amaricanti. Bertani, da qualche anno, prende le misure della Valpantena, per dare riconoscibilità e valore alla valle che ha dato origini all'azienda nel 1857. Oltre un secolo e mezzo di narrazione e di studio “matto e disperato”, permettono oggi a questa cantina di scrivere la storia sia classica che innovativa della Valpolicella, con argomenti solidi e bicchieri persuasivi.

(ns)

