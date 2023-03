Berton - Milano

Protagonista della scena gastronomica italiana, Andrea Berton ha portato un’atmosfera sofisticata nell’avveniristico quartiere di Porta Nuova a Milano. Il locale, che dal 2014 si fregia di una stella Michelin, è essenziale, luminoso e minimalista. Entrando, l’attenzione è guidata verso la cucina dotata di una vetrata da cui è possibile seguire il lavoro della brigata. Per i più curiosi è disponibile anche un tavolo dello chef. I coperti sono una trentina e garantiscono all’ospite spazio, privacy e un servizio tailor made. Ai fornelli le cifre stilistiche dello chef, tra i più noti dei “Marchesi boys”, sono eleganza, rigore, solida tecnica, cura della materia prima, creatività e voglia di stupire. Tutte caratteristiche che si ritrovano in dessert da non perdere: l’uovo di yogurt e mango. È possibile scegliere tra tre menù (“Non Solo Brodo”; “Porta Nuova” e “Tartufo Nero”) o costruirsi una degustazione su misura. A pranzo, in questo avamposto della nuova Milano, Berton propone un business lunch di tre portate a 65 euro.

(Fausta Chiesa)

