Bibbiano, Docg Chianti Classico 2018

Chianti Classico - Castellina in Chianti

Territorio: Chianti Classico - Castellina in Chianti

L’azienda condotta da Tommaso Marrocchesi, 30 ettari a vigneto per 140.000 bottiglie di produzione complessiva, sta progressivamente consolidando il suo ruolo di realtà di riferimento della sottozona di Castellina in Chianti. Siamo nella parte meridionale di questo areale e da qui escono Chianti Classico dalla cifra stilistica definita e coerentemente legata al proprio “genius loci”. Una declinazione sicura e convincente che ritroviamo non solo nelle etichetti apicali dell’azienda, ma anche nel Chianti Classico “base”. La versione 2018 possiede profumi floreali e di erbe aromatiche ad anticipare un gusto sfumato, tendenzialmente fine e ordinato, dall’allungo ben riuscito.

Copyright © 2000/2021