Bibbiano, Docg Chianti Classico 2018

Una delle cantine più coerenti della denominazione del Gallo Nero. La Tenuta di Bibbiano, dalla sottozona di Castellina in Chianti ed attraverso un recente lavoro di ulteriore affinamento aziendale, è pronta a svolgere un ruolo da protagonista. Ecco allora il Chianti Classico 2018 nato in un millesimo certamente non da urlo, ma alla fine capace di tirar fuori dei vini bilanciati e di matrice piuttosto classica. Il rosso di Bibbiano ne percorre i tratti distintivi: erbe aromatiche, fiori leggermente appassiti e agrumi al naso, succo, spalla sapida e souplesse gustativa al gusto. Un vino tutto da bere, insomma, che non paga pegno neppure sul piano della complessità generale.

