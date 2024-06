Bibbiano, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Montornello 2020

La tenuta di Bibbiano è fra le più antiche del Chianti Classico e fra quelle che più a lungo sono riuscite ad appartenere alla stessa famiglia. È infatti dal 1865 che la famiglia Marzi se ne prende cura, oggi con i fratelli Tommaso e Federico Marocchesi Marzi. I vertici della produzione aziendale sono senza dubbio la Vigna del Capannino e il Vigneto Montornello: quest’ultimo è ampio 15 ettari ed è esposto a nord-est su terreno calcareo-argilloso. Dall’annata 2019 (assaggiato in anteprima) ne è nato un vino scuro ma gentile, che gioca su note agrumate ed ematiche, con ricordi di radici e miele di castagno; in bocca acquista vivacità acida, fra rotondità dolci e ruvidità aderenti, che sfociano in un finale floreale.

(ns)

