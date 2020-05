Bindella, Docg Vino Nobile di Montepulciano I Quadri 2016

Attualmente, l’azienda di proprietà dello svizzero Rudolf Bindella sembra davvero la realtà che ha fatto segnare i passi più significativi verso una dimensione importante per il Sangiovese di Montepulciano. L’azienda, oltre 42 ettari a vigneto per 170.000 di produzione media, possiede cifra stilistica precisa e coerente, dalla costanza qualitativa rassicurante. Il Nobile I Quadri 2016, l’etichetta forse più importante della cantina con sede nella frazione di Acquaviva, ne è un esempio convincente. I suoi profumi passano dai frutti rossi, appena terrosi, alle erbe a note ferrose e speziate. In bocca, il vino ha struttura articolato, sorso sapido, fragrante e reattivo.

