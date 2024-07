Bio Cantina Orsogna, Terre di Chieti Igp Cococciola Vola Volè Bee 2023

Bio Cantina Orsogna, è una grande realtà cooperativa (350 soci circa), aderente a Confcooperative, produttrice di vini “green”. La cooperativa conta 1400 ettari biologici (il 50% condotto in biodinamica), ed è al primo posto in Italia per produzione di vini bio, e prima al mondo per la produzione di vini biodinamici certificati Demeter. La sua Linea “Vola Volè Bee” è pensata in stretto abbinamento al mondo delle api e al loro straordinario apporto alla biodiversità e salvaguardia ambientale. Difatti la linea Vola Volè Bee, che riporta una simpatica apetta sull'etichetta, utilizza lieviti selezionati da pollini di alveari posizionati in prossimità di piante del territorio: dal biancospino, al ciliegio, sulla, castagno e trifoglio. Per quanto riguarda la Cococciola della linea (con altri 5 vini) è stata fermentata con i lieviti selezionati su pollini di trifoglio. “I lieviti di fermentazione, quindi la parte microbica - osserva Camillo Zulli, direttore ed enologo di Bio Cantina Orsogna - sono fondamentali per dare identità al vino quanto il vitigno e il territorio”. Il colore è giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli e al naso presenta un bouquet delicato floreale, agrumato, con note erbacee intriganti. Al palato, invece, è agrumato, sapido, fresco, con spiccata acidità. Da bere come aperitivo, ma anche in abbinamento ad antipasti a base di pesce, primi piatti non speziati, pesci al vapore.

(Cristina Latessa)

