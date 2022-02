Biondi Santi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2015

La magia dei vini di Franco Biondi Santi non tornerà più, così legata com’è a quell’uomo a passeggio d’inverno tra i cipressi, avvolto nel suo cappotto di Casentino. Sta nelle cose. Ma alla Tenuta Greppo, la nuova proprietà con il suo entusiasta team sta lavorando bene nella messa a punto di una continuità stilistica nel segno di quel “classicismo”, necessariamente, proiettato verso nuovi orizzonti. Ecco allora un’aristocratica Riserva 2015 con i suoi profumi aperti dalla ciliegia e dal melograno e accompagnati da qualche rimando speziato e da lampi mentolati. In bocca, il sorso è subito pieno per poi farsi più mosso, tra tocchi rinfrescati dall’acidità e ritorni fruttati più dolci.

