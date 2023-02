Biondi Santi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2016

Questa è la quarantaduesima Riserva prodotta da Biondi Santi dal 1888 ed è il risultato di un'annata tendenzialmente piovosa in primavera e più fresca d'estate, che ha protratto il tempo di vendemmia oltre una settimana sulla media. Percepibilmente poco alcolico, floreale e dalla tipica nota ematica, scorre fluido sostando con garbo in bocca, in tempo per coglierne un guizzo sapido e l'equilibrio fra l'austero sapore erbaceo e quello dolcemente fruttato. Un'etichetta che in azienda associano alla Riserva 2008, secondo un recente progetto della proprietà francese, che cerca di trasmettere la lettura di un territorio anche attraverso la storia vendemmmiale di un marchio (e una famiglia) che ne ha plasmato il successo.

(ns)

