Bisci, Docg Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2018

Azienda leader sin dalla sua fondazione, nei primi anni Settanta del secolo scorso, dell’areale di Matelica - dove, ricordiamolo, si producono bianchi in zone alte e vicine all’Appennino e i vini possiedono espressioni fragranti e vibranti - quella dei fratelli Bisci è oggi realtà vitivinicola ormai solida, che conta su 20 ettari di vigna in biologico (con il vigneto Fogliano a recitare il ruolo di protagonista quasi assoluto) per una produzione complessiva di 110.000 bottiglie, assetto raggiunto dopo l’ulteriore salto di qualità avvenuto negli anni Novanta del secolo scorso, che ne ha consolidato significativamente il suo peso e la sua rilevanza. Oggi a condurla ci sono Aroldo Belleli e Mauro Bisci che hanno definitivamente disegnato una precisa fisionomia ai vini aziendali, tesi e longevi e di grande carattere. Il Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2018, maturato per 48 mesi in cemento, profuma di erba di campo, mandorla, anice e liquirizia. In bocca, il sorso è sapido, denso ma ben ritmato, dalla progressione profonda e fragrante e dal finale ben profilato su toni agrumati e note di mandorla ancora fresca.

(fp)

