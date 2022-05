Biscottificio Fortini, Biscotti Artigianali

Il Biscottificio Fortini di Pietrasanta (LU) è un biscottificio in cui artigianalità e rispetto degli ingredienti sono le parole d’ordine. Qui si sfornano biscotti che, oltre ad essere buoni, sono in grado di trasmettere anche una precisa etica alimentare. I Biscotti artigianali, nati nel 1994 in una rinomata gastronomia di Forte dei Marmi, sono realizzati dalla famiglia Francalancia, diventando noti con il semplice nome di “Fortini”. Padre Giovanni e figlio Riccardo ne hanno conservato la ricetta originale realizzata quasi interamente a mano oltre alla assoluta eccellenza degli ingredienti. Farina, burro, uova e zucchero, ma anche cacao e pinoli (rigorosamente del Parco di San Rossore), nocciole (IGP Piemonte). L’impasto di pasta frolla preparato in modo lento e delicato, l’arrotolatura a mano, e i tempi di raffreddamento di minimo 24h, ne garantiscono una qualità senza compromessi, capace di portarci indietro nel tempo, come quando nella cucina di casa venivano sfornati i biscotti, senza nessun tipo di artificio chimico.

