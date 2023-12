Bisol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Edizione i Gondolieri 2022

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Edizione I Gondolieri 2022 possiede aromi floreali e fruttati che anticipano un sorso bilanciato, immediatamente piacevole e cremoso, dallo sviluppo continuo e dal finale dalla nota appena sapida in chiusura. Questa speciale versione del Prosecco di Bisol (oggi nell’orbita del Gruppo Ferrari-Lunelli), nasce dal lavoro in comune con l’Associazione dei Gondolieri, che ha dato vita ad un progetto di accoglienza per turisti e amanti dell’arte e del vino, con lo scopo di diffondere la fragilità e la poeticità dei due territori veneti di Venezia e Valdobbiadene. Bisol può contare su 100 ettari di vigna e una produzione annua di 4,7 milioni di bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2023