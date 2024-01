Bissoni, Doc Romagna Sangiovese Bertinoro Vigna Collecchio Riserva 2019

La cantina di Raffaella Bissoni, 6 ettari a biologico dal 2016, coltivati prevalentemente a Sangiovese ed Albana, si trova nel comprensorio di Bertinoro. Il Sangiovese Bertinoro Vigna Collecchio Riserva è realizzato a partire dai vigneti aziendali più vecchi (impiantati nel 1991). Lungamente macerato a grappolo intero con presenza anche dei raspi, il vino effettua la fermentazione malolattica in barrique, dove poi passa 2 anni per l’affinamento. La versione 2019 profuma di amarena sotto spirito ed erbe aromatiche, con tocchi balsamici e speziati. In bocca il sorso è caldo, ricco e articolato, dallo sviluppo solido e dal finale ampio ed intenso su ritorni balsamici e fruttati.

