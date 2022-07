Bistrot dell'Hotel Punta Scario - Malfa, Salina (ME)

A Salina in località Malfa, siamo nelle isole Eolie, l’hotel Punta Scario, offre oltre ai classici servizi di hôtellerie anche quello di light lunch per deliziare i palati dei propri ospiti, nel segno della caleidoscopica cucina siciliana a cura del maitre Hicham Fakhine e della signora Maria Catena Marchetta, cuoca storica della struttura, salinese doc e custode della tradizione gastronomica eoliana. Piatti semplici tramandati nei secoli e realizzati a partire da un’offerta esclusivamente vegetariana con le verdure provenienti dall’orto biologico attiguo alla cucina a recitare il ruolo di protagoniste. Il menu offre, per fare qualche esempio, la parmigiana di zucchine, gli involtini di melanzane, la caponata, l’insalata di capperi. Per chi invece preferisce pranzare fuori è disponibile anche il servizio take away. Ed è sempre Maria Catena che si occupa della preparazione delle leccornie tipiche dello street food siciliano, come, per esempio, gli arancini, pane e panelle e poi torte e biscotti preparati per la prima colazione

