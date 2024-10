Bistrot Peperosa - Lucca

Il Ristorante Peperosa di Lucca, nasce dalla passione di una titolare, Simona Del Ry, che dopo vent’anni di esperienza lavorativa in altro settore, ha voluto ritrovare le proprie tradizioni nella ristorazione. Il Ristorante Peperosa propone una cucina d’Autore, che produce quotidianamente in proprio la pasta e il pane, ad accompagnare una cucina espressa solida e precisa. Con lo Chef Giuseppe Da Prato, che non dimentica la tradizione ma che ha uno sguardo al futuro, e che omaggia la Toscana con proposte legate alle stagioni, in equilibrio tra terra e mare con più di un tocco creativo. Nel menu, tra gli antipasti, per esempio, le animelle di vitello, zucca e broccolo romano o la tartare di tonno rosso olio di soia e lime, zafferano e guanciale; tra i primi piatti il “Testarolo a Viareggio”, testarolo rosso e ragù di pescato; tra i secondi l’anatra, pak choi, arancia, patata ratte e Stock 84, e, per finire, il bisquit di riso alla cannella glassato al caramello salato, mela candita e pepe rosa.

