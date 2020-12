Il ristorante Blumen Stube è ricavato da un vecchio maso, che si affaccia sulla Val dei Mocheni. A guidare la cucina il trentino Daniele Tomasi, chef dalle esperienze significative e varie, giunto in questo locale in un anno non proprio fortunato. Una scelta coraggiosa che però incontra un luogo a dir poco stupendo, la Val dei Mocheni, che Robert Musil definì la “valle incantata”. Il menu è costruito seguendo la cucina del territorio, arricchita con qualche tocco più estroso, ma sempre all’insegna della semplicità. Tra le proposte più intriganti: l'ovetto croccante con catalogna, crema al Trentingrana e scaglie di tartufo; i kropfeni con ripieno di arrosto di vitello, salsa al Merlino, pomodori canditi e foglie di nasturzio; la coscia di capriolo arrosto con patate allo yogurt e bieta, e come dessert i cetrioli al Gin Pilz e biscotto al cacao.

I TOP 5 DI “BLUMENSTUBE”

1. Endrizzi

Doc Trento Brut Riserva 2015 - € 34,00

2. Maso Martis

Doc Trento Brut Madame Martis Riserva 2009 - € 85,00

3. Zanotelli

Doc Trento Brut Rosé Forneri 2016 - € 28,00

4. Bellaveder

Doc Trento Brut Nature Riserva 2016 - € 35,00

5. Salizzoli

Metodo Charmat Maybe 2019 - € 25,00

