Bolgheri come sempre oppure no?

I vini di Bolgheri sono, attualmente, tra i più (ap)prezzati nel mercato italiano e in quello internazionale, spuntando mediamente prezzi di vendita più che lusinghieri. Amati dalla critica enologica, sono anche tra i vini più cool per i collezionisti e, tra i fine wine, quelli più performanti nel borsino del Liv-ex, con Sassicaia, Masseto e Ornellaia a recitare il ruolo di protagonisti. Di più. I prezzi per l’acquisto di un ettaro a vigneto nel bolgherese sono a dir poco significativi (la forbice delle quotazioni medie non scende al di sotto dei 500.000 euro, ma con punte ben più alte). Insomma, e lo abbiamo sottolineato molte volte, stiamo parlando di un’areale di produzione tra i più in salute del panorama enoico nazionale. Ma oggi siamo nel 2023. E se la vendemmia è ancora tutta da decifrare (un portato questo del cambiamento climatico che proprio a queste latitudini, potrebbe assumere criticità significative) i numeri sembrano, in qualche modo, lanciare segnali distonici. Secondo i dati (dal 1 gennaio al 30 luglio corrente) Avito, che riunisce tutti i Consorzi del vino della Toscana, anche a Bolgheri c’è un calo degli imbottigliamenti - benché meno marcato che in altre denominazioni - a -3% (per 29.782 ettolitri). Il 2023, insomma, è un anno complicato e le dinamiche in gioco molte e insidiose. E non pare che si profilino eccezioni. Detto questo, per tornare alle etichette e alle aziende, i nostri assaggi targati 2023 del bolgherese (insieme a quelli delle monografie 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022) non paiono subire flessioni di sorta, con tante realtà che anche in questa nuova monografia meritano, come minimo, una segnalazione: Caccia al Piano, Campo al Mare, Terre del Marchesato, Le Vigne di Silvia, Villanoviana, Tenuta di Vaira, Podere Sapaio, Batzella, Campo alle Comete, Tenuta Le Colonne.

Copyright © 2000/2023