Bolla, Docg Soave Classico Superiore Castellaro Tufaie 2020

Il Soave Castellaro Tufaie 2020 è un vino dai profumi sfumati e leggiadri, dai tocchi floreali e agrumati. A colpire, soprattutto, è l’impatto al palato per la sua notevole salinità, espressa da un sorso fine, teso e appuntito, che ne rivela una decisa fragranza. Valorizzata fin dagli anni Settanta del secolo scorso dai Bolla, oggi l’azienda fa parte del Gruppo Italiano Vini. 264 sono gli ettari a vigneto per una produzione di 3.700.000 bottiglie, a rappresentare un punto di riferimento solido per il mondo enoico del veronese e non solo. Ma anche una realtà dalle profonde radici storiche che risalgono al 1883, quando fu realizzata proprio a Soave la prima cantina da Abele Bolla.

(fp)

