Bolla, Docg Soave Classico Superiore Tufaie 2018

La prima cantina risale al 1883 e fu realizzata a Soave da Abele Bolla. Il suo spirito pionieristico determinò la nascita della prima azienda vinicola di famiglia. Il primo riconoscimento ufficiale venne attribuito all'azienda nel 1909: alla fiera di Bologna, Bolla ottenne la medaglia d'oro per i vini di qualità. Una vicenda importante, dunque, che ancora trova conferma negli esiti moderni di questo marchio storico del veronese (oggi nell’orbita del Gruppo Italiano Vini con 185 ettari vitati per 9.000.000 di bottiglie). Il Soave Tufaie 2018 è bianco di polpa e fiori gialli, ben equilibrato in termini di materia e freschezza. Decisamente gradevole e fresco il finale.

