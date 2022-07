Bollinger, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Noirs PN TX17

La gamma Bollinger “PN” (Pinot Noir) è un omaggio al vitigno pilastro dello stile della Maison. Un Blanc de Noirs, dunque, tipologia nella quale la cantina con sede ad Aÿ è punto di riferimento assoluto. “TX” sta per Tauxières, il Cru principale di questa edizione, ma nell’assemblato sono presenti anche le uve provenienti dai Cru di Aÿ, Bouzy e Verzenay. “17” sta per 2017, l’annata “base” della cuvée e l’annata più recente e predominante nell’assemblaggio, che è formato per il 51% da vini di questo millesimo e il restante 49% da vari vini riserva, il più vecchio dei quali è del 2006. Raffinato al naso, con i suoi cenni di mandarino, iodio e una leggerissima nota fumé, possiede sorso quasi tagliente e di lunghissima persistenza. A Bollinger sono legate molteplici vicende, tra le quali, la sua affinità con l’agente segreto più famoso al mondo. Il rapporto tra Bollinger e 007 risale agli anni in cui quest'ultimo era solo un personaggio letterario. Lo Champagne Bollinger è apparso nel 1956 nel quarto romanzo di Ian Fleming “Diamonds are Forever”. Nel 1979, mentre l’agente britannico consolidava la sua presenza sul grande schermo, Christian Bizot, allora presidente della Maison, incontrò Albert R. Broccoli, produttore della saga di James Bond. Fu l'inizio della leggendaria “complicità” tra l'agente segreto di Sua Maestà e Bollinger, che ha “recitato” nei film di Bond sin da “Live and Let Die”.

