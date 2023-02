“BolognaFiere pronta a giocare un ruolo sempre più internazionale per il wine & food”

Dalla Slow Wine Fair, il presidente della fiera bolognese, Giampiero Calzolari. “Se i produttori ci seguono c’è spazio per iniziative interessanti. Con la Slow Wine Fair, il Mercato de Vini dei Vignaioli Indipendenti, senza dimenticare Sana e Marca, la nostra fiera, che fa il 30% del fatturato con l’estero, è già un hub di primo piano per il made in Italy agroalimentare. La moltiplicazione delle fiere di settore? Ognuno legittimamente gioca le sue carte, noi facciamo il nostro percorso pensando a chi vende e a chi compra i prodotti”.

