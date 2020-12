Bolognani, Doc Trento Extra Brut PerNilo 2014

L’azienda della famiglia Bolognani, guidata dai fratelli Diego, Sergio, Renzo e Lucia, produce vini per lo più bianchi con uve provenienti dalle zone collinari di Lavis, Val di Cembra, e Trento, che in buona parte vengono acquistate da contadini locali, conferitori dei Bolognani da decenni. Una realtà che rappresenta a pieno la struttura delle imprese a carattere familiare, che compone per la maggior parte il mondo enoico trentino. A partire dalla vendemmia 1986 l’azienda ha iniziato a produrre delle piccole selezioni in campagna, che venivano destinate alla produzione, pari a poche decine di migliaia di bottiglie totali. Con le vendemmie 2000 e 2004, dai vigneti di proprietà la cantina con sede a Lavis ha cominciato a puntare sui Cru Gabàn e Sanròc. Con il 2018 è arrivato invece il millesimato PerNilo, dedicato al padre Nilo ed oggetto del nostro assaggio. La versione Extra Brut 2014 è un Blanc de Blancs che propone un profilo aromatico snello e convincete, caratterizzato da cenni di fiori e agrumi ad anticipare una progressione gustativa bilanciata, piena, ma al contempo fragrante e di beva incalzante.

