Bonfadini, Docg Franciacorta Brut Rosé Opera

L’azienda di proprietà di Graziano Bonfadini comincia la sua avventura enoica nel 2010 ed attualmente produce in media 50.000 bottiglie di Franciacorta dai 10 ettari coltivati a vigneto. Il Brut Rosé Opera, ottenuto da un blend di Pinot Nero e Chardonnay (quest’ultimo invecchiato in legno piccolo), affina sui lieviti per 24 mesi. Alla vista appare di un bel rosa tenue e luminoso, percorso da perlage sottile. Al naso i profumi prevalenti sono quelli di rosa, melagrana, pompelmo, lampone e mandorla, con tocchi leggeri di pepe. In bocca, il vino è fragrante dall’attacco morbido e cremoso, con sviluppo sapido e di buona consistenza, congedandosi con un finale agrumato e salino.

