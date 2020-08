Bonus ristorazione: cosa è e come funzionerà, nella parole dell’avvocato Marco Giuri

600 milioni di euro a fondo perduto a disposizione delle imprese di ristorazione per l’acquisto di prodotti made in Italy Dop e Igp, vino incluso. “Manca il decreto attuativo della misura che arriverà entro il 15 settembre. Il 90% del contributo sarà erogato all'accettazione della domanda. Spetta a chi avrà registrato il -25% nel fatturato medio tra marzo e giugno 2020 sullo stesso periodo 2019. Per richiederlo arriverà una piattaforma ad hoc, anche digitale”.

Copyright © 2000/2020