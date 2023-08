Boom degli spumanti, metodo classico (e Champagne) in testa, e volano i vini bianchi

I trend dell’estate e del mercato, tra fuoricasa e consumo domestico, e la comunicazione del vino, per Francesco Magro, Ceo e founder di Winelivery. “Dopo il boom del Covid la voglia di consumo fuori casa è esplosa, tanto che se vediamo un calo, che è un ritorno alla normalità, nel delivery, registriamo una crescita nei nostri 5 store fisici, che presto diventeranno 15. Sulle piattaforme on line la customer care, così come il servizio di consulenza e informazione, è essenziale per dare valore. Ma nel mondo del vino serve un cambio di paradigma”.

