Bordeaux: clima di attesa dopo l’en primeur. Ma i cali dei prezzi influiranno su tutto il mercato

A WineNews le riflessioni di Alessandro Sarzi Amadè, che con la Sarzi Amadè distribuisce in Italia tanti top brand della Gironda. “Il calo forte dei prezzi sull’annata 2023 va contestualizzato dopo l’aumento scriteriato del 2022, ma il segnale è chiaro. Bordeaux è un mondo a parte, ma è il mercato a cui tutti guardano, e questo andamento avrà ripercussioni, lentamente, su tutti i grandi territori. È necessario che anche i grandi vini tornino consumabili da una platea più ampia, e non solo dalle elitè. In Italia, comunque, funzionano meglio i grandi nomi rispetto ai Deuxième Cru”.

