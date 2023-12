Borgo Antico, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Ogliano 2022

Ha il profumo dolce e delicato dei fiori bianchi di campo e della mandorla in pasta, il gusto di albedo e uva spina e una struttura minerale e tesa, lievemente amara, questo Rive di Ogliano Extra Brut 2022 di Borgo Antico, azienda che è nata nel 1973 grazie a Vito Marchesin, che voleva cimentarsi a fare del vino artigianale a partire dai suoi primi ettari di vigna. Coinvolge tutta la famiglia, figlio Leonardo compreso, che una volta laureato in enologia, nel 1995 assume le redini dell’attività. Borgo Antico si trova a Ogliano, nella zona più orientale della denominazione, fra Vittorio Veneto e Conegliano. Gli ettari di vigna sono 25, ospitano piante di Glera, di Verdiso, di Marzemino, Merlot e Cabernet su terre moreniche e producono circa 150.000 bottiglie l’anno, grazie anche all’aiuto di alcuni conferitori di fiducia. Sui loro Prosecco Superiore effettuano la crio-macerazione (per evitare l’uso di solforosa e per mantenere integri i profumi primari della Glera), ed evitano la filtrazione per mantenere a lungo il vino a contatto con le fecce fini e trasferirgli così più spessore.

(ns)

