Borgo Conventi, Doc Collio Pinot Nero Euda 2021

I margini di invecchiamento parlano di 8-10 anni e la stima dice già molto di questo vino, che è una scommessa, a suo modo un esperimento. Il Collio friulano non è territorio a vocazione di Pinot Nero, però la firma di un enologo come Riccardo Cotarella è di per sé una garanzia. Lui stesso spiega l’operazione così: “Fedeli al doppio motto, mai dire mai e vietato vietare, abbiamo puntato su un vino in cui pochi credevano. D’altra parte io le migliori soddisfazioni sul piano professionale me le sono sempre tolte puntando là dove nessuno ci credeva”. Euda - il cui nome si richiama al greco antico e al termine eudaimonia, che sta per felicità/entusiasmo/avere un dio dentro di sé - nasce da un vigneto a Dolegna, situato nella zona più a nord del Collio, in un terreno composto da marne e arenarie, che assicura una forte mineralità. A una macerazione prefermentativa a freddo sulle bucce segue la fermentazione alcolica in acciaio. Prima della fine della fermentazione alcolica, il Pinot Nero è travasato in barriques di rovere francese dove viene portato a secco e prosegue un periodo di affinamento di 10-12 mesi con frequenti bâtonnage. Segue un ulteriore affinamento in bottiglia. Note floreali si intrecciano a sentori intensi di viola, frutti di bosco maturi, note leggere di pepe bianco, vaniglia, caffè e cacao amaro. Una nota la merita l’etichetta, studiatissima, un richiamo ai volti enigmatici di Modigliani.

