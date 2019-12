Borgo dei Posseri, Doc Trento Brut Tananai 2016

Ala è nella parte bassa del Trentino, appena sopra il confine con il Veneto: qui la vallata si apre, non manca il sole e le uve bordolesi sono un’importante presenza. Martin Mainenti, invece, ha scelto un’altra strada: Borgo dei Posseri ha piantato su un altopiano sopra il paese, fra i 500 e i 700 metri, dove la freschezza indica una vocazione per Sauvignon, Gewürztraminer e Müller Thurgau. Le vigne sono a filari a 7.000 ceppi per ettaro, le rese basse e gli spumanti notevoli. Come il Trentino Brut Tananai, Chardonnay e Pinot Nero, la varietà più “bianca” per colore e carattere. Fresca, saporita e lunga la proposta, evidenza concreta che il Trentino può concorrere ad alti livelli.

(Daniel Thomases)

Copyright © 2000/2019