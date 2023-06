Borgo del Cedro, Doc Roma Malvasia Puntinata Topho 2022

La realtà di Borgo del Cedro nasce come una specie di “spin off” enoico e tutto al femminile della famiglia Costantini, con protagoniste le sorelle Sara e Giulia. Si tratta di un progetto recentissimo (iniziato nel 2019) che guarda con fiducia allo sviluppo della Doc Roma e con rigore ad un rapporto sostenibile con l’ambiente, continuando una dinastia orientata da sempre sul mondo della viticoltura e dell’enologia concentrate su questo fattore determinante. L’azienda conta su 8 ettari vitati, allevati prevalentemente a Montepulciano, Syrah e Malvasia Puntinata su suoli tufacei di origine vulcanica e posti nei comuni di Monte Porzio Catone, Monte Compatri e Roma. Il padre di Sara e Giulia, Lorenzo, è un enologo consulente affermato nell’areale laziale e possiede una propria azienda, Villa Simone, dove si produce soprattutto Frascati, una denominazione che secondo il tecnico ha ancora da esprimere tutto il suo potenziale come, del resto, l’intero Lazio enoico. La Doc Roma Malvasia Puntinata Topho 2022, il cui nome rimanda all’antico termine romano “tophus”, ovvero tufo, possiede un bagaglio aromatico molto profumato, con note di fiori di tiglio, ananas e pesca noce, con un richiamo alla mandorla fresca. In bocca, il sorso è immediatamente piacevole, continuo e fragrante, dallo sviluppo semplice e dal finale che restituisce un po’ di calore alcolico e un fruttato tendenzialmente dolce.

