Borgo Paglianetto, Doc Verdicchio di Matelica Jera Riserva 2018

Borgo Paglianetto fa vini biologici dal 2013 in quella valle particolare che di stende parallela alla costa adriatica delle Marche: da nord a sud fra Fabriano e Camerino, ad un passo da Matelica, appunto. I proprietari sono 5 e hanno fondato la cantina nel 2008: dai 29 ettari di vigna producono una decina di etichette, fra cui uno spumante, un passito e una “bag without box”. Lo Jera è la Riserva di casa: si vendemmia a metà ottobre e ha grandi potenzialità di invecchiamento. La versione 2018 profuma di mandorla e fiori di acacia, pera e un tocco gessato che diventa densamente minerale in bocca; il sorso sviluppa poi vivaci toni agrumati, chiudendo col piacevole amaricante del seme di albicocca.

(ns)

