Borgo Salcetino, Docg Chianti Classico 2022

Il Chianti Classico 2022 di Borgo Salcetino è ottenuto da uve Sangiovese in larghissima prevalenza, con un saldo di Canaiolo, e matura per un anno in legno grande. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi con tocchi affumicati e agrumati. In bocca il sorso è disinvolto e saporito, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato su ritorni agrumati e fruttati. La famiglia Livon, nota per la sua produzione bianchista in Friuli Venezia Giulia, arriva nelle terre del Gallo Nero nel 1996, fondando l’azienda vitivinicola Borgo Salcetino. I suoi vigneti di 10,3 ettari si trovano nel cuore dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti, producendo 75.000 bottiglie.

