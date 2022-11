Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Sp. Brut Nature Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2016

Il Valdobbiadene Superiore Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2016, ottenuto dalle uve del vigneto di San Pietro di Barbozza, è un Brut Nature che profuma di camomilla, glicine, pesca bianca e pompelmo. In bocca, il sorso appena salino è cremoso e persistente, dal finale ampio dai lampi agrumati. Si tratta di uno spumante dedicato a Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e grande sperimentatore, il primo ad ottenere un Brut dal Prosecco. Bortolomiol, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha saputo costruirsi un solido percorso in termini qualitativi, diventando una delle realtà che ha contribuito in modo decisivo al successo del Prosecco nel mondo. La cantina è guidata oggi dalle quattro sorelle Bortolomiol - Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena - che custodiscono e rinnovano l’eredità pionieristica del fondatore Giuliano Bortolomiol. 5 sono gli ettari di vigneto a gestione diretta e biologica, mentre il resto delle uve arrivano da 70 conferitori fidelizzati nel tempo. Un mix che garantisce una produzione annua di 2.300.000 bottiglie, ponendo l'azienda con sede a Valdobbiadene tra quelle di riferimento dell’areale.

