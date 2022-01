Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino 70th Anniversario 2017

Si affianca al Rive di Santo Stefano, nella linea 70th Anniversary (la cantina è nata nel 1949), il Rive di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore, spumante in edizione limitata e numerata, nato dalle uve provenienti da un unico vigneto immerso in un ripido pendio nel bosco ed affinato sui lieviti per 3 mesi. La versione 2020 profuma di fiori di glicine, frutta a polpa bianca, pera e mela in particolare, e qualche cenno agrumato. Fresco e piacevolmente vivace il sorso, dalla carbonica ben dosata e dal finale ammandorlato. Bortolomiol, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha saputo costruirsi un solido percorso sia in termini qualitativi che di immagine, diventando una delle realtà che ha contribuito in modo decisivo al successo del Prosecco nel mondo. La cantina è guidata oggi dalle quattro sorelle Bortolomiol - Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena - ma non bisogna dimenticare l'opera pionieristica del fondatore Giuliano Bortolomiol, abile innovatore ed interprete pionieristico delle bollicine venete. 5 sono gli ettari di vigneto a gestione diretta e biologica, mentre il resto delle uve arrivano da 70 conferitori fidelizzati nel tempo e che adottano il protocollo di produzione del progetto Green Mark. Un mix che garantisce una produzione annua di 2.100.000 bottiglie, ponendo l'azienda con sede a Valdobbiadene tra quelle di riferimento dell’areale.

