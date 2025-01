Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino EB 70th Anniversary 2022

L’azienda Bortolomiol, guidata oggi dalle sorelle Bortolomiol, Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena - ma non bisogna dimenticare l'opera pioneristica del fondatore Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e sperimentatore – conta su 6 ettari di vigneto a gestione diretta in biologico, mentre il resto delle uve arrivano da 60 conferitori fidelizzati, per una produzione complessiva di 3.000.000 di bottiglie. Il Rive di Col San Martino 70th Anniversary 2022 profuma di zagara, sambuco, pera e mela mature, con qualche richiamo ai lieviti e alla pasticceria. In bocca il sorso è cremoso, avvolgente e continuo, mentre nel finale arrivano tocchi di agrumi e di erbe aromatiche.

