Bortolomiol, Spumante Brut Filanda Rosé 2023

Una variazione sul tema Prosecco che la cantina Bortolomiol certamente si può permettere, visto che il suo primo Rosé risale agli anni Settanta del secolo scorso. Il Brut Filanda Rosé 2023 è ottenuto da uve Pinot Nero provenienti dall’Oltrepò Pavese. Di colore rosa delicato brillante, al naso propone aromi di piccoli frutti rossi che incrociano tocchi floreali, con leggere nuance pepate a rifinitura. In bocca il sorso è solido e fragrante, dalla carbonica ben dosata che muove uno sviluppo continuo e un finale persistente e ancora fruttato e speziato. L’azienda Bortolomiol, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha saputo costruirsi un solido percorso sia in termini qualitativi che di immagine. La cantina è guidata oggi dalle sorelle Bortolomiol, Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena, ma non bisogna dimenticare l'opera pioneristica del fondatore Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e sperimentatore, che ha apportato un non piccolo know-how nella terra del Prosecco. 6 sono gli ettari di vigneto a gestione diretta e biologica, mentre il resto delle uve arrivano da 60 conferitori fidelizzati nel tempo, che adottano un rigoroso protocollo di produzione nell’ambito del progetto Green Mark. Un mix che garantisce una produzione di 3 milioni di bottiglie, ponendo l'azienda con sede a Valdobbiadene tra quelle di riferimento dell’areale più rappresentativo del made in Italy in bottiglia.

(fp)

