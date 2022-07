Bosio, Docg Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2015

Il Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2015 ha colore giallo paglierino carico e perlage continuo: al naso, profumi di agrumi incrociano cenni di lievito, crosta di pane e spezie; in bocca, il sorso è fragrante e continuo nello sviluppo, dal finale tendenzialmente ammandorlato. L’avventura enologica della famiglia Bosio inizia negli anni ‘90, nei pressi di Corte Franca, a pochi chilometri dal lago d’Iseo. È qui che dimorano i 20 ettari aziendali a vigneto, per una produzione di 120.000 bottiglie. A gestire la cantina Cesare Bosio e la sorella Laura, che affiancano ad una rigorosa conduzione agronomica, operazioni enologiche, altrettanto scrupolose, per vini decisamente ben eseguiti.

(fp)

