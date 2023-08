Bosio, Docg Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2016

L’avventura enologica della famiglia Bosio inizia negli anni Novanta del secolo scorso, nei pressi di Corte Franca, sul lago d’Iseo. È qui che dimorano i 20 ettari aziendali a vigneto, per una produzione di 120.000 bottiglie. A gestire la cantina Cesare Bosio e la sorella Laura, che affiancano ad una solida conduzione agronomica, operazioni enologiche, altrettanto precise, per vini decisamente ben eseguiti. Il Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2016 fa della sua buona tenuta nel tempo il suo punto di forza. I suoi profumi sono fragranti e definiti, con un incrocio ben profilato tra tocchi agrumati e rimandi ai lieviti. In bocca, il sorso è dinamico, profondo e non privo di grinta.

(fp)

