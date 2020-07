Bottega, Doc Prosecco Rosé Il Vino dei Poeti 2019

L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, ha sede a Bibano di Godega, e produce grappe a marchio Alexander e Bottega, vini e liquori, tra cui si distinguono le selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique, con core business enoico incentrato sul Prosecco. L’azienda, inoltre, gestisce due cantine in Valpolicella (Cantina di Valgatara) e a Montalcino (Tenuta Domus Vitae), dove vengono prodotti Amarone, Ripasso e Brunello. Bottega, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in oltre 120 paesi nel mondo. Oggetto del nostro assaggio il Prosecco Il Vino dei Poeti, che nel 2015 fu protagonista del XX° Roma Film Festival: in quell’occasione Bottega dedicò ad Ennio Morricone - purtroppo scomparso da poco - una speciale bottiglia in vetro soffiato da tre litri di grappa da Prosecco. Il Prosecco Rosé (in uscita anche la versione Vegan nella linea Oro) 2019 si presenta di un bel colore rosa carico a fare da sfondo alla tradizionale etichetta a forma di fiamma. Ottenuto da Glera e Pinot Nero, possiede perlage continuo e un bagaglio aromatico fatto di richiami fruttati di ciliegia e piccoli frutti rossi con cenni floreali a rifinitura. In bocca, il sorso è immediatamente fresco e vivace, perfetto come compagno a tutto pasto.

