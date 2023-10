Bottega Tortellante, Tortellini

Nata nel 2018, l’Associazione di Promozione Sociale Tortellante di Modena (www.tortellante.it) ha inaugurano la sua Bottega, dedicata alla vendita dei prodotti, e lo Sportello Autismo, punto di ascolto e sostegno per chi lo ha incontrato per la prima volta. Due realtà che si aggiungono al laboratorio lavorativo per la confezione dei tortellini. Nella Bottega, attrezzata di fronte al laboratorio, sarà possibile acquistare i tortellini fatti a mano dai ragazzi autistici (27 ragazzi e giovani adulti di età comprese tra i 18 e i 30 anni, affiancati da un gruppo di nonne volontarie e seguiti da uno staff di 15 operatori). Si troveranno in vendita molti altri articoli, a partire da una selezione di prodotti della Bakery dell'Osteria Francescana. A completare l'offerta ci saranno anche prodotti tipici della tradizione: prosciutto, mortadella, Parmigiano Reggiano, Lambrusco e aceto balsamico. Qualità e tradizione, seguendo la filosofia impostata dallo chef Massimo Bottura, pilastro del Tortellante con sua moglie Lara Gilmore.

